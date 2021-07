Adele innamorata: ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato

La carriera di Adele va a gonfie vele da anni ormai… e forse ha preso una nuova, inaspettata e positiva piega anche la vita sentimentale! La pluripremiata cantautrice britannica, fresca di divorzio ufficiale dall’ex marito Simon Konecki (la coppia si era separata nel 2019), sarebbe stata avvistata da una fonte di Page Six fare shopping con Skepta ai Cabazon Outlets di San Bernardino, in California.

Nulla di nuovo, sembrerebbe, visto che i due colleghi sono amici dal 2016 e negli ultimi due anni sono stati visti spesso insieme, ma la stessa fonte riferisce: “Adele era seduta a guardarlo mentre prendeva maglioni, pantaloni, provava giacche e cappotti e gli diceva quello che pensava sui vari outfit. Era carino vederla aspettare e comportarsi come una ragazza normale mentre lo guardava. Lui deve aver fatto acquisti per 45 minuti".

No comment da parte dei diretti interessati raggiunti al telefono dalla stampa. Silenzio assenso o proiezione dei fan, che sperano che l’amicizia di Adele e Joseph Junior Adenuga si trasformi in qualcosa di più?! Del resto entrambi sono appena usciti da una storia importante, il rapper con Naomi Campbell, e lei, come detto, con Simon Konecki… per chi li segue è come fare due più due.

(Foto Getty Images)