Giuliano Sangiorgi canta Napule è di Pino Daniele per festeggiare la nostra Nazionale vittoriosa

L'emozione non si attenua, anzi: la vittoria agli Europei della nostra Nazionale ha entusiasmato non solo l'Italia, ma l'Europa intera. E i festeggiamenti sono stati grandi e commossi. E proprio lunedì 12 luglio, all'hotel Parco dei Principi di Roma, gli Azzurri hanno festeggiato la vittoria, dopo ver sfilato su un bus scoperto per le vie della Capitale, tra la gioia dei tifosi accorsi a salutarli.

La squadra ha poi cenato nell'hotel, dove è stata raggiunta da Giuliano Sangiorgi, front-man dei Negramaro. L'artista si è lanciato in un set acustico e ha eseguito “Estate”, “Nuvole e lenzuola” e “Un amore così grande”.

Poi, con l’attaccante Ciro Immobile, ha cantato “Meraviglioso” di Domenico Modugno e l'indimenticabile “Napule è” di Pino Daniele. Ecco il video:

(Foto Getty Images)

