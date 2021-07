Elisa che canta le canzoni popolari è pura gioia di vivere

Elisa è una star di caratura internazionale. Appena poco tempo fa l'abbiamo vista impegnata in un bellissimo duetto con Jack Savoretti, che ha conquistato col nuovo album "Europiana" le classifiche di vendita britanniche. E adesso... eccola cantare e suonare le canzoni tradizionali della sua terra, durante un lieto picnic, in un duetto altrettanto emozionate e molto apprezzato dai fan.

In tanti hanno lodato Elisa per la scelta di non dimenticare le canzoni del folklore locale, che sono patrimonio e ricchezza comune. Una lezione di attaccamento alle radici e di semplicità che viene ribadita anche da un altro video pubblicato dall'artista. In cui Elisa, semplicissima, in calzoncini e T-shirt, si dedica alle pulizie di casa, cantando. E i fan hanno apprezzato il suo stile informale e la gioia totale che l'artista è capace di riversare anche nei gesti più minuti del quotidiano. Una bella lezione di vita, impartita cantando.

(foto Getty Images)