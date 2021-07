Adele tifosa delusa da Italia - Inghilterra

Adele ci credeva. Da brava tifosa, puntava proprio sulla vittoria dell'Inghilterra contro l'Italia agli Europei di calcio. Al punto da pubblicare un paio di foto sulla sua pagina Instagram dedicate alla grande finale di domenica 11 luglio.

Una vera notizia, perché Adele pubblica raramente sui social. E invece, in occasione del match di Wembley Inghilterra-Italia, ben due foto. La prima, con l'immagine di un momento della partita e la frase tormentone dei fan britannici «sta tornando a casa», sottintendendo la coppa.

La seconda, in cui l'artista indossa la maglia della nazionale.

Tutto lecito, sia chiaro: è giusto tifare per la propria squadra e nazionale. Ma parecchi fan e non solo italiani, dopo il risultato che ha visto l'Italia vincere la coppa, le hanno risposto, spiritosamente e certo con affetto, di pensare adesso a pubblicare il nuovo album.

Tra loro, alcuni hanno scritto, parafrasando una delle sue più celebri canzoni «Hello... it's me... ITALY!!!». Altri hanno immaginato che dal dispiacere per la sconfitta potranno essere ispirate nuove, bellissime canzoni...

