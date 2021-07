Queen, che trionfo!

I Queen hanno tutte le intenzioni di tornare sul trono.

Infatti, l'edizione speciale del loro "Greatest Hits", pubblicata per celebrare il quarantennale dell'uscita del disco, sta velocemente salendo nelle classifiche ufficiali britanniche. Nel 1981, il "Greatest Hits" fu al top per quattro settimane di fila e vendette sei milioni di copie nel mondo, diventando il disco più venduto nella storia della discografia britannica.

Del "Greatest Hits" fanno parte canzoni ormai leggendarie come "Bohemian Rhapsody", "Flash", "Killer Queen", "You're My Best Friend", "Somebody To Love", "We Are The Champions", "We Will Rock You" e "Under Pressure”, con David Bowie. L'edizione speciale per i 40 anni dell'album include un cd da collezione con cover esclusiva e un'edizione limitata in cassetta in 5 colori diversi.

I Queen sono stati anche festeggiati in Gran Bretagna con un'edizione speciale di francobolli e una moneta.

(Foto Getty Images)