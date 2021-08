Quando le galassie si fanno musica: il progetto SoniCosmos

Di musica e sfere celesti se ne parla dalla notte dei tempi. Da Pitagora a Dante, l’Universo è sempre stato considerato legato a musica e armonia. Oggi, un gruppo di scienziati e artisti del suono ha dato vita a SoniCosmos… un viaggio sonoro attraverso le galassie!

I dati raccolti dal Very Large Telescope dell’European Southern Observatory nel deserto cileno sono stati tradotti in suono: in gergo “sonificazione”.

Questi dati sono frutto di un’indagine scientifica internazionale che ha coinvolto 60 scienziati, dei quali la metà italiani, e forniscono informazioni riguardanti migliaia di galassie e le loro caratteristiche pubblicate in un database chiamato zCOSMOS.

Proprio questi numeri sono stati tradotti in suono dall’equipe italiana dando vita a SoniCosmos: ogni galassia, in base ai dati astrofisici che la caratterizzano, come massa, luminosità assoluta e lontananza, diventa suono e… e tante galassie un insieme di suoni, che evolvono così come detta l’Universo stesso. Una sorta di orchestra intergalattica!

Oltre al risultato artistico, gli obiettivi scientifici di questa sonificazione sono stati riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale: è stata infatti accolta anche nella 23° conferenza Human-Computer Interaction 2021, rinomato contesto i cui atti saranno editi da Springer.

Nei prossimi mesi SoniCosmos sarà divulgato attraverso un evento e uno spettacolo rivolto a chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’astronomia in modo nuovo, e al contempo voglia vivere un’esperienza artistica unica.