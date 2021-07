Jack Savoretti felice per la sua prima posizione in classifica

Jack Savoretti è davvero felice. Il suo album “Europiana” ha conquistato la vetta della classifica ufficiale degli album più venduti in Gran Bretagna.

Savoretti ha festeggiato pubblicando una bellissima foto e un video sulla sua pagina Instagram, con tanto di numero uno dorato e ringraziamenti ai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Savoretti (@jacksavoretti)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Savoretti (@jacksavoretti)

Si tratta della seconda volta per Savoretti di una prima posizione in classifica. Nel 2019 infatti Jack era stato in vetta con “Singing To Strangers”.