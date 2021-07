Harry Styles in Toscana con lo spritz

Harry Styles è davvero innamorato del nostro paese. Aveva già scelto la costiera amalfitana per girare il video di "Golden". Da poco è stato in Italia, a Venezia, per girare il film "My Policeman", con Emma Corrin, e si è goduto davvero le pause durante la lavorazione della pellicola, tra gite in gondola e visite a Orlando Bloom e Katy Perry (nella città lagunare per godersi una magnifica vacanza italiana).

Ora l'attore è in totale relax in Toscana, per la precisione a Porto Ercole. Con lui, anche l'attrice Olivia Wilde. Secondo i magazine di gossip, Harry e Olivia avrebbero una relazione. I due si sono conosciuti sul set del film "Don't Worry Darling", diretto proprio dalla Wilde.

Secondo il sito PageSix, «Harry si è preso una pausa sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver finito di girare "My Policeman"...Olivia è stata a Londra, passando il tempo con i suoi figli, che sono lì con Jason (Sudekis, l'ex compagno, n.d.r.). Olivia è stata con loro e poi è volata a Porto Ercole per raggiungere Harry».

Comunque stiano le cose, Harry e Olivia si stanno davvero gustando la pausa in Toscana. eccoli, fotografati da un fan, al bar. E sul tavolino non manca l'italianissimo spritz. Salute!

Harry and Olivia Wilde in Italy today - July 1 pic.twitter.com/3TdGV5QOcG — HSD️‍ (@hsdaily) July 1, 2021

(foto Getty Images)