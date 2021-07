Ennio Morricone: tutti gli omaggi a un anno dalla scomparsa

Ennio Morricone moriva a Roma il 6 luglio 2020. Accadeva all’alba, in una clinica romana. Era caduto in casa qualche giorno prima, rompendosi il femore.

Un anno dopo, numerosi eventi e iniziative per ricordarlo. In edicola, la "Complete Collection’": 15 volumi, col meglio di una produzione immensa. Il Maestro ha lavorato a un’infinità di film e vinto due Oscar (Onorario nel 2007 e per "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino nel 2016). Ha firmato brani di musica d’avanguardia. Ma anche, come giovane arrangiatore della RCA, creato la musica pop italiana Anni 60 ("Sapore di sale", "Il mondo", "Se telefonando"). Oltre alle hit estive (e non solo) di Edoardo Vianello: da "I watussi" in poi.

E poi c’è la sua vita, raccontata nelle interviste.

Nato a Roma nel 1928, Morricone si diplomò al Conservatorio di Santa Cecilia. Nel 1955, le prime musiche da film. Tra le sue colonne sonore: "Il buono, il brutto, il cattivo", "C’era una volta il West", "Gli intoccabili", "I giorni del cielo", "La leggenda del pianista sull’oceano", "Baaria", "Malena" (una delle sue 7 nomination all’Oscar).

Ha vinto, oltre ai due Oscar, 3 Grammy Awards, 3 Golden Globe, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d’argento, 2 European Film Award, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.

In libreria, un’altra iniziativa editoriale: "7 chiavi per Ennio Morricone", libro firmato da Francesco Castelnuovo.

In streaming è visibile "Morricone segreto - Celebrating Ennio Morricone" di Ruggero Lungoni. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 92° compleanno (il 10 novembre scorso), cinque dei suoi più stretti collaboratori e il figlio Marco si sono riuniti nello studio del Maestro a Roma, lo storico Forum Studios, fondato nel 1970 insieme ad Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni.

I musicisti, che hanno lavorato al fianco del compositore su alcune delle sue partiture più iconiche, condividono ricordi e storie. Rievocano la sua brillante carriera durata più di 60 anni.

(Foto Getty Images)