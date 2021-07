Quando Freddie Mercury disse: la mia musica non vale niente

È l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito, con oltre 6 milioni di copie vendute; nel mondo, ha superato i 25 milioni. Esce nuovamente "Greatest Hits" dei Queen: due nuovi formati, in edizione limitata, per celebrare il 50° anniversario della band e il 40° dalla prima pubblicazione della raccolta. Per più di 900 settimane nella hit parade britannica, centrò 22 dischi di platino. La chicca per collezionisti: cd in confezione slipcase, con copertina esclusiva, e cassetta.

Intanto, Brian May rivela che Freddie Mercury era insicuro sulla sua eredità musicale. Il frontman del gruppo dal 1970 al 1991 fu stroncato dall’AIDS dopo una battaglia di 4 anni.

Secondo il chitarrista, Freddie non era convinto della grandezza delle sue capacità musicali. May gli attribuisce insicurezze ed enorme timidezza. In un'intervista ad Absolute Radio, May ha rivelato: "Per certi aspetti era una sempre una rockstar... si comportava come se fosse Robert Plant e nessuno ci faceva caso, perché aveva questa sorta di aura intorno... Ma sotto sotto aveva grandissime insicurezze e un'enorme timidezza, che lo hanno accompagnato fino alla fine... le affrontava costruendosi il personaggio che avrebbe voluto essere... Se toglievi via gli strati, uno dopo l'altro, trovavi tanta complessità, che lui negava... Le persone gli dicevano quanta fosse importante la sua musica e lui rispondeva: 'no, domani sarò come la carta del giornale, buona solo per avvolgervi pesce e patatine'."

Secondo May, che ripubblicherà il suo debutto da solista "Back to the Light" entro fine anno, Mercury oggi direbbe: “Non credo che le mie canzoni valgano niente”. Sul suo conto, Brian ha rivelato che assieme al compagno di band Roger Taylor sta lavorando su nuova musica. "Siamo stati in studio a provare, quindi non siamo chiusi all'idea: solo che non è ancora successo".

(foto Getty Images)