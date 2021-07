Norah Jones e quella foto da bimba che ha commosso i fan

Norah Jones, ovvero una vita per la musica. L'artista è infatti figlia d'arte e alla musica ha dedicato tutta se stessa. Il padre di Norah era il grande musicista indiano Ravi Shankar, vera leggenda internazionale. Tra l'altro, fu Ravi a insegnare a George Harrison come suonare il sitar. La madre era Sue Jones, cantante soul. Il nome originario di Norah era Geethali Norah Jones Shankar, ma la cantante non fu mai in buoni rapporti col padre. Al punto che, a 16 anni, cambiò legalmente il suo nome in Norah Jones (Norah ha anche una sorellastra, rinomata musicista, Anoushka Shankar).

Se dunque il rapporto con il celebre padre fu tormentoso assai, quello con la musica fu invece appagante. Fin da subito. Lo dimostra questa meravigliosa foto, che Norah ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Nell'immagine, una giovanissima Norah posa con l'uniforme della banda del liceo.

Era il 1994. Norah aveva vissuto a New York fino ai 4 anni, poi la madre si era trasferita in Texas, a Grapevine, una piccola cittadina definita uno dei "posti migliori dove vivere in America".

Come si vede dalla foto, Norah suonava il sassofono. In quegli anni, studiò canto, fece parte del coro gospel della chiesa locale e iniziò a studiare anche il pianoforte. Poi, a Dallas, frequentò l'Istituto Booker T. Washington e vinse conquistò vari premi di interpretazione e composizione per studenti. Infine si iscrisse ai corsi di pianoforte e teoria nella sezione jazz all'Università di North Texas e diede vita al suo primo gruppo.

Venne poi il trasferimento a New York e nel 2002 uscì l'album "Come Away with Me". Era nata una stella.

(Foto Getty Images)