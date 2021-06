Ezio Bosso: adesso a Torino un giardino porta il suo nome

Un giardino per rendere immortale il nome di Ezio Bosso. E' quello che è stato intitolato al maestro (scomparso il 14 maggio 2020) il 22 giugno di quest'anno, in Piazza Statuto a Torino, simbolo della cultura mod, a cui il direttore d'orchestra è rimasto legato per tutta la vita.

La decisione è stata presa lo scorso novembre dalla commissione toponomastica, e in questo caso è stata fatta una piccola eccezione al regolamento comunale, che prima di un'intitolazione impone che siano trascorsi almeno dieci anni dal decesso del personaggio pubblico.

A lanciare l'appello alla città di Torino, per dedicargli l'area, è stato Oscar Giammarinaro, leader degli Statuto, la band dove Ezio Bosso suonò il basso alla fine degli Anni Ottanta. Nel giro di pochi giorni sono state raccolte più di ottomila firme.

Ma il ricordo per quello che il maestro ha rappresentato a Torino è stato manifestato anche lo scorso mese di settembre, quando un centinaio di persone - molte di loro arrivate da fuori regione e dall'estero - ha deciso di prendere parte a un flash mob organizzato proprio nel giorno del suo compleanno.

Con questo giardino, "colmiamo una mancanza, perché la città non lo ha valorizzato", ha spiegato la sindaca Chiara Appendino, durante la cerimonia.

(foto Getty Images)