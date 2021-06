Europei 2021: Mick Hucknall rivela le emozioni di quando si esibì nel '96

Il 29 giugno 1996, presso lo stadio del Manchester United, l'Old Trafford, in occasione degli Europei di Calcio, i Simply Red si esibirono in un concerto diventato leggenda. Sul palco anche gli M People e i Madness, tra performance circensi e fuochi d'artificio finali.

Adesso, in occasione degli Europei 2021, Mick Hucknall presenta, mercoledì 30 giugno, lo streaming di quel memorabile show.

Mick entusiasma anche i fan pubblicando alcune bellissime foto di quella performance, oltre ai suoi ricordi di quei momenti magici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

Mick Hucknall è nato a Manchester ed è un grande tifoso del Manchester United (al punto che nel 1990 cercò di acquistare la squadra) Ecco perché per l'artista suonare nello "stadio di casa" ha avuto un valore tanto speciale. Inoltre, Mick aveva anche preso parte alla cerimonia di apertura degli Europei 96 al Wembley Stadium di Londra. L'artista si era esibito cantando l'inno ufficiale degli Europei, "We're In This Together".

(foto Getty Images)