Ed Sheeran canta con Kylie Minogue

Ed Sheeran si unisce a Kylie Minogue per registrare la melodia del suo nuovo album. I due si sono incontrati in marzo, all’evento in memoria del magnate della musica Michael Gudinski, e il britannico ha chiesto all'australiana di partecipare alla sua canzone chiamata "Visiting Hours". La regina del pop, dunque, apparirà nel nuovo album del cantante dai capelli fiammeggianti che dovrebbe essere intitolato "Subtract".

"Visiting Hours" è una dedica a Michael: un tributo appropriato. Kylie è stata lusingata che Ed le abbia chiesto di partecipare. Ci sarà anche un secondo cantante australiano: Jimmy Barnes, pure lui al concerto in memoria di Gudinski.

Sul suo conto, Sheeran ammette che da quando è diventato papà ha smesso di assumere alcol. Ed ha detto: "Ho combattuto con la dipendenza per quasi 20 anni. Mi fermavo per un mese e poi tornavo a rifare tutto. Ho finito solo quando ho saputo che sarei diventato padre. Quando cresci hai delle responsabilità, ora sono un adulto che beve acqua".

(foto Getty Images)