Lenny Kravitz apre le porte della sua fazenda a Rio: il video

Lenny Kravitz ha aperto le porte della sua meravigliosa fazenda in Brasile. In un video, l'artista mostra tutte le bellezze della sua ex piantagione di caffè risalente al XVIII secolo.

La fattoria si trova nei pressi di Rio de Janeiro. Lenny l'ha acquistata nel 2007, per 3 milioni di dollari.

Un'ennesima prova dell'amore di Lenny Kravitz per il bello e per la natura.

L'artista ha anche voluto celebrare le isole Bahamas, dove possiede una casa, per la precisione a Eleuthera.

La madre di Lenny, l'attrice Roxie Roker, era originaria di queste isole incantevoli e Lenny si è anche prestato per un video promozionale delle bellezze dell'arcipelago (dal 2019 è diventato anche Ambasciatore del Ministero del Turismo locale).

Adesso Kravitz ha voluto rendere omaggio a questo paradiso in terra con il video della sua canzone "Raise Vibration", diretto da Mark Seliger.

“Questa canzone è molto speciale per me”, ha dichiarato Kravitz. “Si tratta di sperare, unirsi e non avere paura nel perseguimento della propria passione e del proprio scopo. Mark ed io teniamo a cuore questo messaggio. Volevamo celebrare la bellezza delle Bahamas nel video e cercare di catturare lo spirito delle isole. È qualcosa che voglio condividere una volta tornato in pista".

