Bad Habits di Ed Sheeran conquista anche Taylor Swift

Ed Sheeran ha fatto centro: la sua "Bad Habits" sta conquistando il favore dei fan. E non solo. Tra gli estimatori della canzone c'è anche una collega illustre: Taylor Swift.

La Swift è anche una cara amica di Ed (i due musicisti si conoscono da anni e Ed si è esibito con la Swift in occasione del Red Tour di Taylor nel 2013) e ha voluto manifestare sui social il suo apprezzamento per la nuova fatica di Sheeran.

Su Twitter infatti ha confessato: "Ed ha fatto uscire una nuova canzone e io non riesco a togliermela dalla testa! E questo VIDEO! Streammate, comprate, supportate, ballate su di esso incontrollabilmente per tutta l'estate".

Ed has a new song out and I legitimately cannot get it out of my head! And this VIDEO!! Stream/Buy/Support/bop to it uncontrollably all summer #BadHabits https://t.co/UFBBTsHRlD