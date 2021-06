Ed Sheeran spiega finalmente perché si è travestito da vampiro

Una versione decisamente inedita quella scelta da Ed Sheeran per presentare "Bad Habits", il suo nuovo singolo. Nel video diretto da Dave Meyers è un vampiro. Tutto glitterato in abiti fucsia. Con le unghie laccate, i canini ben affilati e una fame da lupo.



«Per girarlo mi sono fatto biondo per due giorni. Chiedo scusa a tutti i rossi di capelli. Non succederà più». Scrive in un post su Instagram Ed Sheeran.

Il brano lancia il suo nuovo progetto discografico.



«È bello essere tornato», racconta il cantautore polistrumentista britannico, «volevo che il video di "Bad Habits" giocasse sul concetto di brutte abitudini in modo fantasioso, perciò ho scelto la figura del vampiro. È stato mega divertente entrare nel personaggio, tranne che per l'altezza. Godetevelo».



Dopo l'ultimo dei 260 concerti del Divide Tour, Sheeran si è preso una pausa dalla musica ed è diventato papà di una bellissima bimba nata nell'agosto 2020. Ora "Bad Habits" è il primo singolo da "Afterglow". La canzone è stata scritta e co-prodotta con Johnny McDaid e Fred Gibson. E farà parte del prossimo album in studio, il numero cinque. Il titolo non è ancora noto.



Intanto per tutti i fan, l'artista che ha festeggiato recentemente i suoi primi dieci anni di carriera, si esibirà dal vivo il 25 giugno sul suo profilo TikTok in diretta dallo stadio di Portman Road e canterà anche "Bad Habits".