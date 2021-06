Jennifer Lopez porta alla ribalta il suo papà. Con una commovente foto del passato

Jennifer Lopez è davvero legata alla sua famiglia. Sui suoi social, pubblica spesso foto in cui è in compagnia dell'amata mamma Guadalupe, o delle sorelle Lynda e Leslie.

Un po' meno presente papà David. Ma adesso J. Lo ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae con l'adorato papà. Le immagini sono davvero toccanti perché l'artista ha aggiunto un meraviglioso scatto in cui era una bimba di pochi mesi, sorretta da un giovanissimo padre.

David Lopez e Guadalupe Rodríguez si trasferirono da Puerto Rico a New York in cerca di una vita migliore. David lavorò duramente, fece il guardiano notturno alla Guardian Insurance Company e poi divenne un tecnico di computer. Alla nascita di Jennifer, i Lopez vivevano ancora in un appartamento assai piccolo, ma gli sforzi di papà David fecero sì che pochi anni dopo la famiglia potesse acquistare una casetta a due piani.

