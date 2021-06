Natalie Imbruglia pubblica il nuovo singolo: ecco il video

Natalie Imbruglia è di ritorno con nuova musica. Lo avevamo già rivelato, qualche mese fa, e adesso arriva la conferma: il 25 giugno esce il singolo "Build It Better". E il 24 settembre è in arrivo un intero album "Firebird".

Ecco il video ufficiale di "Build It Better".



L'album "Firebird" è stato scritto in varie località in giro per il mondo e poi registrato dureante il lockdown. Le canzoni affrontano temi come l'indipendenza, la vulnerabilità, la giustapposizione di forza e fragilità.

Natalie Imbruglia ha presentato così il singolo: "Arrendersi al caos e vedere cosa c'è dall'altra parte è una buona lezione di vita. Lasciare che qualcosa vada in frantumi, ed accettarlo, è qualcosa che ho dovuto fare nella mia vita, numerose volte, specialmente iniziando questo disco e diventando mamma. Quindi sono davvero entusiasta di questa canzone e del video, che è un divertimento totale per evadere dalla realtà: il mondo ne ha bisogno in questo momento".

E sull'album: “Realizzare questo album è stata un'esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su 'Firebird'. Non vedo l'ora che le persone lo ascoltino finalmente".