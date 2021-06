Ed Sheeran anticipa Bad Habits: il video!

Ed Sheeran sta per far conoscere finalmente ai fan tutte le novità di "Bad Habits", il suo nuovo singolo, in uscita il 25 giugno, in cui l'artista britannico appare in veste inedita. Sia musicalmente, con nuove sonorità, sia esteticamente: dismessa l'allure da bravo ragazzo, Ed infatti si presenta come un elegantissimo vampiro in giacca rosa shocking.

Un'anticipazione di "Bad Habits" è arrivata con un video, pubblicato sulla pagina Instagram della casa discografica di Sheeran.

«Negli ultimi mesi, ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare "Bad Habits"», ha dichiarato Sheeran. «Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova. Spero che questo si capisca quando la ascolterete, è bello essere di nuovo qui».

Sono già passati dieci anni dall'uscita del primo singolo di Sheeran, “The A Team”, che lanciò l'artista nel panorama delle celebrità internazionali. Ed lo ha ricordato così: «È il decimo anniversario dal rilascio di “The A Team”, questo weekend. Ho scritto “The A Team” nel 2009, quando avevo solamente 18 anni. È stata la canzone che mi ha permesso di firmare il mio primo contratto discografico, diventando il mio primo singolo che mi ha aperto le porte del successo globale. Guardando indietro, è da pazzi vedere come una canzone che ho scritto in un monolocale per studenti in Guildford nei miei anni da teenager, abbia viaggiato così a lungo nel mondo e abbia permesso a tutti i miei sogni di realizzarsi».

(foto Getty Images)