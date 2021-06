Tiziano Ferro e le sue commoventi parole di gratitudine

Sono 20 gli anni di carriera che Tiziano Ferro festeggia e, per celebrarli, si è affidato ai social con un lungo post pubblicato in italiano, inglese e spagnolo. Parole di gratitudine, soprattutto, per i "per fortuna" detti in questi due decenni: "per Dio, la mia famiglia, Victor, gli amici che si sono strappati di dosso gli impegni per esserci sempre. Il mio maestro in quarantena Beau che mi ha insegnato fede e pazienza per poi andare via, e, io non dimenticherò più. La mia unica città: Latina per la vita e per la morte. Alcolisti Anonimi e il dono della sobrietà. I colleghi che mi hanno ispirato e anche i detrattori che mi hanno ferito, perché no?!?".

Tiziano Ferro ricorda la "collezione infinita di disfatte", ma ci tiene a sottolineare di "non essersi mai sentito giudicato, additato, tradito, ferito". Parla del suo rapporto strano con il "mi dispiace", facendo apologia "per questo virus e per il fatto che come sempre ne hanno pagato le conseguenze i più deboli. E mi dispiace davvero per chi, durante gli ultimi tempi, ha vissuto tanto dolore", continua l'artista.



Tiziano Ferro ha scritto per tanti colleghi, duettato con artisti italiani e non, riempito stadi, ha fatto il produttore, ha scelto sempre la strada più giusta per lui, mai quella più facile. Ne parla anche nel documentario "Ferro", già premiato con il Filming Italy Los Angeles e in lizza per i Diversity Media Awards.



La chiusura di questa riflessione sui social, su quanto di bello e di brutto, Tiziano Ferro ha incontrato nella sua vita artistica, si chiude in modo semplice, rivolto ai suoi tanti fan: "Vi voglio bene".

(foto Getty Images)