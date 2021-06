Jack Savoretti ospite di Radio Monte Carlo

Jack Savoretti è ospite di Radio Monte Carlo giovedì 24 giugno alle ore 14, per raccontare a Isabella e Alberto come è nato il suo nuovo album "Europiana" e per esibirsi per un live esclusivo sul nostro palco.

Ad anticipare "Europiana", il arrivo il 25 giugno, è stato il singolo “Who’s Hurting Who”, che vede la collaborazione del grande musicista Nile Rodgers.

"Europiana" arriva a due anni dal successo di “Singing to Strangers" ed è stato inciso nei leggendari Abbey Road Studios. SI tratta di un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare. A caratterizzarlo è un sound capace di unire sfumature vintage a sonorità attuali, con tutta l’eleganza e lo stile romantico europeo e riferimenti agli Anni Sessanta e Settanta italiani e francesi.

