George Michael, Lorde e il caso Solar Power

Poteva nascere una polemica velenosa e invece... per fortuna tutto si è svolto diversamente. Ecco la vicenda che ha coinvolto Lorde, il suo nuovo singolo "Solar Power" e il George Michael Estate, l'ente che si occupa di tutelare l'eredità artistica e l'immagine dell'artista.

E' accaduto che molti ascoltatori abbiano trovato notevoli somiglianze tra "Solar Power" e una delle canzoni più amate di George, "Freedom! ’90", pubblicata nell'ottobre del 1990.

Lesa maestà? Omaggio non richiesto? Nulla di tutto questo, anzi. Per smorzare sul nascere ogni polemica, il George Michael Estate ha invece augurato un grande successo alla canzone di Lorde. Anzi, nel comunicato diffuso alla stampa, l'Estate sottolineava come George Michael sarebbe stato molto lusingato dal sapere di questa connessione tra le due canzoni: «Siamo consapevoli che molti ascoltatori abbiano visto delle connessioni tra "Freedom!’90" di George Michael e "Solar Power" di Lorde», afferma il comunicato «George sarebbe stato lusingato dall'ascoltarla, così, per conto di un grande artista nei riguardi di un'altra artista, auguriamo ogni successo al singolo»



Per chi voglia scoprire similitudini, ecco le due canzoni:

"Solar Power" sarà anche il titolo del nuovo album di Lorde, che intanto ha pubblicato, nel primo giorno d'estate, un breve video, "Solstice", che fa pensare all'uscita di un nuovo singolo.

