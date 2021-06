Lionel Richie, buon compleanno

Lionel Richie, l'eccelsa stella della musica, è nato, con il nome di Lionel Brockman Richie Jr. a Tuskegee, nell'Alabama, il 20 giugno 1949.

Vera icona del sound statunitense, è cantante, compositore, attore e produttore discografico. Ha esordito con la celebre band dei Commodores, di cui era frontman, negli Anni Settanta.

Dal 1982 ha deciso di dedicarsi alla sua carriera da solista. E da allora il suo successo è stato inarrestabile. Lionel ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e ci ha conquistati con hit memorabili come "Endless Love" (del 1981, con Diana Ross), "We Are The World" (scritta con Michael Jackson), "All Night Long" (1983) e "Say You, Say Me", premiata con Oscar nel 1986.

