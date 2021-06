Da 5 a 40.000 dollari: storia di un quadro di David Bowie

David Bowie, è noto, oltre che rockstar camaleontica e attore, è stato anche un pittore. Non solo possedeva un’eccezionale collezione d’arte (andata all’asta da Sotheby’s), ma, si dedicava con passione anche alla pittura.

E ora spunta un quadro realizzato dall'artista, dimenticato nel tempo, ma che, grazie a un amante dei mercatini dell'usato, è tornato alla luce.

Si tratta di un dipinto di 20 x 25 cm raffigurante un ritratto di profilo, su fondo rosso e blu, acquistato la scorsa estate per circa 5 dollari, in una cittadina canadese. Ma, quando sul retro, il compratore ha notato la firma di David Bowie, ha contattato la casa d’asta canadese Cowley Abbott per chiedere una stima. Dopo che ne è stata confermata l’autenticità, il quadro è stato messo in vendita con una base d’asta di 9mila dollari. Da allora, nel novembre 2020, le offerte non si sono fatte aspettare e il prezzo dell’opera è schizzato, in poche ore, oltre i 20mila dollari. Oggi, l’offerta più alta è di 40mila dollari.

L’opera era stata venduta per la prima volta nel 2001 su un sito web dedicato al cantante. Intitolato DHead XLVI, il ritratto fa parte di una serie di 47 lavori simili che Bowie ha realizzato tra il 1995 e il 1997, anno a cui risalirebbe il quadro in questione. L’identità della persona ritratta è ignota: pare che il Duca Bianco amasse ritrarre figure che ricordassero i suoi amici e parenti, o anche lui stesso.

L’asta sarà chiusa il 24 giugno.

(foto Getty Images)