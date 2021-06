Diana Ross pubblica un nuovo album: ecco il primo video!

Diana Ross è più ruggente che mai a 77 gloriosi anni d'età.

La diva, che nel corso della sua lunga carriera ha interpretato hit come "Ain't No Mountain High Enough", "Endless Love" (cantata con Lionel Richie), "Upside Down", "All of You" (con Julio Iglesias) ed è l'artista femminile di maggior successo del XX secolo per il Guinness dei primati, è di ritorno.

L'artista ha infatti annunciato l'uscita di un nuovo album, a distanza di 15 anni dal precedente disco di studio. La sua nuova fatica si intitola "Thank You" e contiene 13 nuove canzoni.

Diana Ross ha presentato con queste parole il nuovo album: «Questa raccolta di canzoni è il mio dono per voi, con amore e stima. Sarò eternamente grata per aver avuto l'opportunità di realizzare oggi questa splendida musica. Dedico questa raccolta musicale ricca d'amore a tutti voi ascoltatori. Ascoltando la mia voce, ascoltate anche il mio cuore».

Questa è la tracklist

Thank You

If the World Just Danced

All Is Well

In Your Heart

Just In Case

The Answers Always Love

Let’s Do It

I Still Believe

Count On Me

Tomorrow

Beautiful Love

Time To Call

Come Together