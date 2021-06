Cesare Cremonini gira un film su Lucio Dalla

Un omaggio a Lucio Dalla. Pensato e creato proprio da un altro personaggio di spicco della Bologna musicale, Cesare Cremonini.

E' stato proprio Cremonini a rivelare la bellissima notizia, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

«Continuo a lavorare al nuovo album che mi porterà in Tour per #CremoniniSTADI2022, ma sono anche nati nuovi progetti, che finalmente posso raccontarvi! Tenderstories, società attiva nella produzione audiovisiva e Papaya Records, società di produzione cinematografica, saranno i produttori di un film dedicato a #LucioDalla, di cui sarò autore del soggetto e regista. Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana. Grazie a tutti!»

Un progetto davvero affascinante, perché solo un musicista eclettico come Cremonini può cogliere pienamente tutte le sfumature e i colori artistici di un grande come è stato Lucio Dalla. Poco si sa ancora naturalmente del film, a cominciare dal cast e del periodo di inizio delle riprese. Intanto i produttori Moreno Zani, Malcom Pagani e Filippo Valsecchi hanno dichiarato: «È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito. Ringraziamo Cesare da cui è nata l'idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un'icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese... Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un'eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia».

(foto Getty Images)