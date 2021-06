Marco Mengoni: arriva il nuovo singolo

Marco Mengoni pubblica il 18 giugno il suo nuovo singolo, intitolato “Ma stasera", che arriva a due anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico.

"Ma stasera" rielabora in modo contemporaneo le atmosfere tipiche della disco-funk e dell’elettronica degli Anni Ottanta e racconta di un rapporto umano vero, complicato e ricco di contraddizioni, invitando anche a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, per dare il giusto peso e valore ad ogni momento e riflettere sulla ripartenza dopo questo periodo complicato. Una vera riflessione sulla ripartenza e sul futuro che ci attende.

Mengoni ha collaborato per la produzione del brano con Tino Piontek ovvero Purple Disco Machine, che ha scalato le classifiche con la Hit “Hypnotized”. E' la prima volta che il produttore originario di Dresda, già al lavoro con artiste come Dua Lipa e Lady Gaga, che produce un pezzo di un musicista italiano. Dalla collaborazione con Mengoni è nato un originale lavoro di “contaminazione” che recupera anche sonorità appartenenti all’italo disco degli Anni Ottanta.

Per lanciare il singolo e il tour in arrivo Mengoni ha invitato il suo team a una pedalata collettiva con destinazione lo stadio San Siro di Milano, attraverso la circle line AbbracciaMI, un percorso ciclistico che attraversa parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria milanese. Si tratta di un modo per scoprire nuovi punti di vista inusuali sulla città ed è anche un messaggio di coesione e la voglia di immaginare spazi nuovi.

(foto Alvaro Beamud Cortes)