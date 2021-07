Lenny Kravitz, le meravigliose foto marine e il giallo della figlia Zoe

Quelle di Lenny Kravitz sono davvero foto che hanno tutto il sapore dell'estate. Scattate in riva la mare, esprimono tutta la gioia e la libertà di una vita serena, a contatto con la natura più incontaminata.

Raccontano di momenti intensi, di libertà, di grandi canzoni ed emozioni assaporate fino in fondo.

E, mentre Lenny si gode la natura più bella, cosa fa la figlia Zoe? Be', lavora. La giovane Kravitz è infatti impegnata nel suo debutto alla regia, con un film d'esordio intitolato "Pussy Island".

Si tratta di un thriller che vede protagonista Channing Tatum, nel ruolo di un miliardario. La storia racconta la vicenda di Frida, che come racconta Zoe, è una «giovane e intelligente cameriera di cocktail di Los Angeles» che conosce il benefattore e magnate della tecnologia Slater King e «si fa strada abilmente nella cerchia ristretta di King e, infine, in un incontro intimo sulla sua isola privata... Ma, nonostante l'ambientazione epica, la bella gente, lo champagne sempre fluente e le feste da ballo a tarda notte, Frida può percepire che c'è di più in quest'isola di quanto sembri. Qualcosa che continua a sfuggirle. Qualcosa di un po' terrificante».

Zoe non interpreterà il film. Per vederla dunque in scena, dovremo aspettare l'uscita di "The Batman", in cui interpreta Catwoman, al fianco di Robert Pattinson.

