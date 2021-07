Giorgia e quella sua energia entusiasmante

Per fortuna che Giorgia c'è. Come potremmo fare senza la sua voce, senza le sue indimenticabili canzoni? Album dopo album, l'artista ci ha regalato brani che sono vere gemme da collezione e accompagnano i momenti migliori delle nostre giornate.

Oltre che una grande artista, Giorgia è anche una personalità decisamente forte e solare. Che ama raccontare il suo quotidiano anche dalle sue pagine social. E riesce sempre a strapparci un sorriso, a farci riflettere, a divertirci, a entusiasmarci.

Guardate per esempio quanta gioia e quanto entusiasmo ci regalano le ultime foto che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

In un'immagine, appare felice, mentre il vento le scompiglia i capelli. Il sorriso è totale. Giorgia passeggia lungo un sentiero marino e in uno scatto ci racconta tutta la serenità e l'appagamento di una giornata in spiaggia. Di cui davvero sentiamo ormai il bisogno.

Nell'altro scatto, l'artista è impegnata in palestra. E scherza su se stessa, mentre spinge con energia il bilanciere: «e non si direbbe», scrive. E l'entusiasmo dei fan è totale.

(foto Getty Images)