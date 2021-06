Sting e quel ricordo agrodolce dei tempi della scuola

Sting, come molti fra voi saprete, prima di diventare una stella musicale era un insegnante. Infatti, dal 1974 fino agli anni Ottanta è stato professore di Inglese, di Musica e anche di Educazione Fisica presso la St. Catherine’s Convent School di Newcastle, la sua città natale. Ha anche insegnato, nei primi Anni Settanta, in una scuola elementare, come ha ricordato in un'intervista a La Repubblica: «Ho insegnato, nei primi Anni Settanta, nella scuola elementare di Cramlington, perché sono convinto del valore dell’istruzione, anche se non vedo il motivo di imporla. Mi ricordo che, durante la mia esperienza come maestro, spesso mi fossi domandato se davvero avessi qualcosa da insegnare ai miei alunni: cercavo di trasmettere loro il più entusiasmo possibile, di coinvolgerli, anche se ero molto severo, specie riguardo all’ortografia».

Di quei tempi sono rimasti tanti ricordi. E adesso, anche un dolore. Sting ha infatti ricordato sulla sua pagina Instagram un suo allievo, che è prematuramente scomparso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

Si tratta di Kevin Anderson, di cui il musicista aveva parlato anche nella sua biografia, "Broken Music". L'amarezza per l'allievo e il suo ricordo hanno emozionato tanti fan di Sting, insegnanti come lui, che hanno subito scritto i loro commenti, ricordando commossi quel legame tanto speciale che si instaura tra docenti e allievi.

(Foto Getty Images)