Sting al cinema nella saga di Re Artù!

Uno Sting in versione "Trono di Spade". E' quanto si potrà vedere a breve sul grande schermo. Anche se, per la precisione, la saga in cui appare anche il musicista britannico è quella di Re Artù e i cinema in cui sarà proiettata sono per ora quelli francesi.

Sting sarà infatti tra i protagonisti del film "Kaamelott - premier volet", tratta da una fortunatissima serie televisiva di Alexandre Astier, di vero culto in Francia.

Sting ha anche pubblicato la sua prima immagine nei costumi di scena, con tanto di battuta che sarà pronunciata dal suo personaggio, il sassone Horsa.

Il film uscirà in Francia il 21 luglio.

(Foto Getty Images)