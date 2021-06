Lorde è di ritorno. E promette scintille. Il video

Lorde è tornata. La cantante exploit neozelandese, fattasi conoscere appena diciassettenne con "Royals" e poi con l'album "Pure Heroin" (4 milioni di copie vendute, due Grammy e un Brit Award), ha pubblicato una nuova canzone, "Solar Power", accompagnata da un bellissimo video.

Lorde aveva preannunciato l'uscita sul suo sito. dichiarando: «In arrivo nel 2021… la pazienza è una virtù». In effetti, "Solar Power" arriva a 3 anni di distanza dal suo album "Green Light".

Durante questo periodo, Lorde si è concessa del tempo per sé e si è impegnata anche sul fronte del cambiamento climatico. Si è anche recata in Antartide, nel febbraio 2019, per studiare gli effetti della mutazione del clima in quelle zone lontane. L'artista ha anche raccontato la sua esperienza in un diario, che è stato pubblicato sul magazine Rolling Stone.

«Stiamo cercando di pagare i debiti ambientali lasciati dai nostri predecessori nella vaga speranza che i nostri discendenti possano prosperare», ha scritto Lorde «È un impegno importante per una specie come la nostra affamata di gratificazioni sempre più grandi e veloci e accessibili. Ma adesso lo capisco e spero che riusciate a farlo anche voi. In gioco ci sono meraviglie straordinarie».

E chissà se il nuovo album, che speriamo sia in arrivo, parlerà anche della sua esperienza in Antartide.