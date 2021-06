Europei di calcio: il regalo dei Simply Red

Gli Europei di calcio 2021 sono al via, tra emozioni, agonismo e incontri. Anche Mick Hucknall ne è coinvolto e appassionato. E ha deciso di fare un dono speciale per l'occasione a tutti i suoi fan.

L'annuncio è arrivato dalla pagina Instagram ufficiale dei Simply Red.

«Per una sola notte, i Simply Red presentano il live streaming della loro leggendaria performance all'Old Trafford per il Campionato Euro'96, 25 anni dopo l'evento».

Si trattò di un concerto memorabile, che si svolse il 29 giugno allo stadio del Manchester United, l'Old Trafford, in occasione degli Europei di Calcio del 1996. A esibirsi furono anche gli M People e i Madness e durante show ci furono performance circensi, comiche e fuochi d'artificio finali.

Mick Hucknall, nativo di Manchester, è un grande fan del Manchester United e addirittura nel 1990 cercò di acquistare la squadra. Inoltre, partecipò anche alla cerimonia di apertura degli Europei 96 al Wembley Stadium di Londra, cantando l'inno ufficiale degli Europei, "We're In This Together".

(foto Getty Images)