Gli U2 e The Joshua Tree: un albero che fatto la storia della musica

Era il 1987 quando gli U2 pubblicavano uno dei loro dischi più belli e più amati: "The Joshua Tree". Tanto per intenderci, si tratta dell'album che contiene hit potentissime come “Where the Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “With or Without You”.

"The Joshua Tree" raccontava gli Stati Uniti dal punto di vista di quattro ragazzi irlandesi ed europei ed ebbe un (meritato) successo grandioso. Ma perché fu battezzato "The Joshua Tree"?

In realtà, il disco avrebbe dovuto chiamarsi “The Two Americas” o “Desert Songs”, anche se alla band questi titoli sembravano un po' fiacchi. Finché un giorno Bono e compagni, mentre vagavano nei deserti californiani con il celebre fotografo e regista Anton Corbjin, furono colpiti da un albero di cui avvistavano numerosi esemplari.

Era un albero che si ergeva sempre solitario, con i lunghi rami carnosi disperatamente protesi verso il cielo. Il nome scientifico di questa specie è Yucca Brevifolia, capace di vivere per oltre 150 anni con pochissima acqua. Il nome tradizionale è invece Albero di Giosuè (appunto, Joshua Tree), perché i suoi rami sembravano le braccia del profeta biblico levate in alto a invocare Dio. Un gran numero di questi alberi si trovano in quello che dal 1994 è stato chiamato Joshua Tree National Park (nel deserto del Mojave) proprio dal nome dell'album degli U2.

Embed from Getty Images

Alla band il nome di quell'albero dall'aspetto così intenso e struggente sembrò perfetto per dare il titolo al disco. Anche se, a onor del vero, va ricordato che il Joshua Tree immortalato sull'album si trovava nella Valle della Morte e non nell'attuale Joshua Tree National Park, che intanto è diventato meta di numerosissimi turisti, spinti fin laggiù dalle suggestioni del disco.

Il Joshua Tree originale purtroppo è morto nel 2000. Avvenimento che però non ha impedito ai fan di tornare sul luogo, per un omaggio all'albero che ha donato il suo nome a un disco tanto amato.

(foto Getty Images)