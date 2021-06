I Coldplay pubblicano il video di Higher Power

I Coldplay hanno pubblicato il video del loro ultimo singolo, "Higher Power".

La clip è ambientata in un pianeta su cui si è abbattuto il caos, non a caso chiamato Kaotica. Dai colori folli e popolato da cani robot e immensi ologrammi, è allietato da un gruppo di ballerini alieni (a interpretarli, la Ambiguous Dance Company di Seoul). A Kaotica si parla un linguaggio speciale, il Kaotican, il cui alfabeto alieno compare nel video e sulla copertina del singolo.

A girare la clip è stato il regista Dave Meyers (che ha lavorato per celebrità come Taylor Swift e Billie Eilish). Meyers ha dichiarato: «Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore».