Bruce Springsteen a New York dà il via agli spettacoli live

E' sempre più forte il desiderio di tornare ad ascoltare la musica dal vivo, emozionarsi assistendo a uno show, sentirsi parte di un momento artistico unico e irripetibile... e adesso finalmente si comincia a palare di nuovi concerti, nuove performance.

Il primo a tornare a suonare a New York è Bruce Springsteen, che dal 26 giugno è di ritorno con lo spettacolo in cui racconta attraverso le sue canzoni più amate, "Springsteen on Broaway". Gli show sono in programma al St. James Theatre di Broadway fino al 4 settembre e tutto il ricavato del primo show sarà donato in beneficenza a una serie di enti di New York e del New Jersey.

Gli spettacoli avevano avuto inizio il 3 ottobre 2017, per concludersi il 15 dicembre 2018, per un totale di 236 repliche e con un incasso superiore a 100 milioni di dollari. Tra le canzoni eseguite durante lo show, "Born to Run", "Dancing in the Dark" e "Thunder Road".

E l'Italia? Be' si parla di un concerto a Firenze il 19 luglio 2022. Se confermata, sarebbe davvero una grande notizia.