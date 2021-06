David Bowie e quelle bellissime foto del matrimonio a Firenze con Iman

Era il 6 giugno del 1992 quando a Firenze, un raggiante ed emozionato David Bowie sposava la principessa somala e modella Iman, nella chiesa episcopale di St. James.

Momenti felici, che adesso la pagina Instagram del musicista, scomparso il 10 gennaio 2016, ha ricordato con un bellissimo scatto, che è pura commozione.

La cerimonia fu semplicissima e intensa. Iman indossava un abito bianco di Hervé Leger e aveva dei fiori tra i capelli. Bowie vestiva un tight creato appositamente per lui dall'amico stilista Thierry Mugler. Pochissimi gli ospiti celebri (Bono, Brian Eno, Yoko Ono). Presenti invece i familiari e gli amici veri, quelli dell'infanzia. Dopo la cerimonia, un rinfresco in perfetto stile toscano, a Villa La Massa Candeli, con ribollite, costate, crostini alla selvaggina.

La coppia si era sposata con rito civile a Losanna, dopo l'amore nato proprio durante una navigazione lungo le coste italiane (anche se David donò l'anello a Iman a Parigi). Per depistare curiosi e paparazzi, la coppia aveva fatto credere che si sarebbe sposata nei Caraibi, a Mustique. Invece, la scelta cadde su Firenze. perché, come dichiarò allora Bowie al magazine MODA: «Ci sentivamo molto legati all’Italia. Sono sempre stato un grande ammiratore dell’arte italiana, specialmente del Rinascimento. C’è uno splendore naturale e una qualità di vita impossibili da trovare altrove. Da voi la vita in se stessa è molto più importante che non i progetti di carriera. Comunque è la meta finale di ogni giorno di lavoro. È questo che Iman e io, con le nostre carriere febbrili, vogliamo recuperare. Ecco che cosa rappresenta per me l’Italia». E Iman: «Gli italiani hanno un buon senso del divertimento. L’italiano è stata la mia prima lingua straniera. Lo parlo meglio dell’inglese. Ho studiato in italiano, la Somalia era una colonia italiana, e così sono cresciuta tra italiani. Ho lavorato e ho viaggiato per l’Italia moltissimo durante la mia carriera di modella e una delle mie città preferite è sempre stata Firenze. David ed io abbiamo trascorso in Italia la nostra prima vacanza estiva insieme. È stato splendido. Per la bellezza, per l’arte, per gli italiani e per il grande cappuccino. Firenze ha tutti questi doni».

Dal loro matrimonio nel 2000 è nata Alexandria Zahra detta Lexie.

Sulla pagina Instagram dell'artista sono anche state pubblicate alcune meravigliose immagini del fotografo Jeffrey Mayer, dal set del video "Miracle Goodnight".

