Mick Hucknall e quella bellissima foto da bimbo per il suo compleanno

Mick Hucknall è venuto al mondo l'8 giugno del 1960 a Manchester. Bel giorno per la musica: perché il bambino sarebbe diventato un talentuoso musicista e con i suoi Simply Red ci avrebbe regalato grandi canzoni come "Holding Back the Years", "Money's Too Tight (to Mention)" , "If You Don't Know Me by Now" e l'album "Stars".

Per festeggiare il compleanno, sulla pagina Instagram ufficiale dei Simply Red è stata pubblicata una bellissima foto che ritrae Mick da bimbo. Lo scatto è in bianco e nero, ma possiamo benissimo immaginare la gran massa di riccioli rossi che gli circondano il viso. Il sorriso del piccolo poi è davvero unico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

Il post prosegue con una bella carrellata di foto che ritraggono Mick nelle varie fasi della sua vita. I fan naturalmente non si sono fatti pregare e hanno inviato i loro auguri davvero da tutto il mondo.

(foto Getty Images)