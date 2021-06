Mary J. Blige: la sua vita in un documentario

Tutto pronto per il lancio del documentario dedicato a Mary J. Blige, Il film sulla celebre popstar. Due i trailer di ‘Mary J. Blige’s My Life’: focus sulla dimensione più intima dell’artista, ma anche su quella professionale.

Il lavoro celebra il quarto di secolo dell’uscita di "My Life": l’album che dà il nome al progetto, secondo cd in studio (prodotto da Puff Daddy) che la consacrò. Vinse tre dischi di platino ed entrò nella Top 500 all time di Rolling Stone.

Diretto da Vanessa Roth, è prodotto da Quincy Jones, Ashaunna K. Ayars, Q. Nicole Jackson e Sean Combs (vero nome di Puff Daddy). L’idea è quella di mostrare la realtà, dietro la maschera patinata. Spazio anche al racconto delle esperienze da produttrice e attrice, per poi regalare ai fan inediti live.

Il commento di Mary J. “Sono entusiasta, preparatevi a conoscere la mia vera storia”. La sinossi ufficiale del documentario sottolinea come si proponga al pubblico il viaggio emotivo di una leggenda, punto di riferimento per molte donne: uno sguardo esclusivo sulla sua vita, tra lotta contro la povertà e riscatti personali.

(foto Getty Images)