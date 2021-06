Ma quanto sta bene Sting in Italia!

Sting è davvero fedele all'Italia. Possiamo dirlo senza ombra di smentita. Il musicista britannico ama davvero passare gran parte del suo tempo nel nostro paese, in Toscana, dove possiede una splendida tenuta e si dedica alla creazione di vini che ottengono riconoscimenti d'eccellenza internazionali.

Altra grande appassionata dell'Italia è naturalmente la moglie di Sting, Trudie Styler, a cui si devono le bellissime immagini che vi mostriamo in questo articolo. Eccola mentre degusta uno dei vini della tenuta e si cimenta anche in un buon italiano. Alle spalle, con il magnifico paesaggio toscano come sfondo, Sting suona la chitarra (e scherzosamente Trudie lo definisce un "musicista girovago").

C'è anche spazio per momenti romantici

e per momenti conviviali.

Con una certezza: Sting è davvero l'amore della vita di Trudie.

