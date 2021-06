Peter Gabriel canta Biko sulle meravigliose immagini dei droni che si librano nel cielo: il video

Amnesty International ha celebrato i suoi 60 di attività e per l'occasione è stato pubblicato un video emozionante, accompagnato dalle note di "Biko", la celebre canzone di Peter Gabriel. L'artista è Ambassador di Amnesty International e ha creato una versione speciale della sua "Biko", in cui ha incorporato le voci dello Spirituals gospel choir di Londra (tra loro anche Angelique Kidjo) che intonano il poema di Bill Shipsey "Ode to Amnesty".

Il video, intitolato “Freedom Flight”, è stato girato a Robben Island (Città del Capo, Sudafrica), alla Sydney Opera House (Australia), alla Jama Masjid Mosque (New Delhi, India), in Plaza del Zócalo (città del Messico) e al Palais de Chaillot di Parigi.

Peter Gabriel ha dichiarato: «E' stata una corsa contro il tempo, ma ne valeva la pena. Lo Spirituals Choir racconta storie di giustizia sociale alle nuove generazioni e si accorda perfettamente alla storia di Steve Biko. Oggi più che mia abbiamo bisogno di parlare il più possibile dell'ingiustizia e impegnarci attivamente. Amnesty sta facendo uno straordinario lavoro in tutto il mondo, che per me è davvero rilevante e che sostengo da 40 anni, così sono stato felice che mi sia stato chiesto di dare il mio contributo per la realizzazione di questo meraviglioso film».

(Foto Getty Images)