Simply Red: il video della nuova canzone è affascinante!

Mick Hucknall ci porta in un affascinante viaggio interstellare. Basta vedere il video della sua nuova canzone, intitolata "Earth In A Lonely Space", per navigare con la fantasia e sentirsi trasportati dentro meravigliosi film di fantasciennza degli Anni Sessanta.

"Earth In A Lonely Space" arriva a due anni di distanza dall'ultimo progetto dei Simply Red, "Blue Eyed Soul". A proposito della canzone, Mick Hucknall ha dichiarato: «La stessa Terra è un posto solitario, ed è il compito di ogni artista quello di cercare di catturare lo spirito del tempo. Oggi molte persone sono isolate e solitarie».

Lo stile di "Earth In A Lonely Space" ricorda le melodie degli Anni Sessanta, dal suono etereo e con varie stratificazioni strumentali. C'è anche un'eco di certe atmosfere alla David Bowie.

Il video della canzone è stato realizzato dal team Cine1080.

(Foto Getty Images)