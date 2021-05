Freddie Mercury: la sua vita adesso diventa un fumetto

Universal Music Group, Z2 Comics e Mercury Songs Ltd hanno annunciato l’uscita della prima graphic novel ufficiale sulla leggenda dei Queen. La biografia a fumetti, dal titolo “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” è attesa sui mercati per novembre.

Si tratta di un viaggio attraverso la vita del grande performer scomparso nel 1991 dall’infanzia a Zanzibar e in India, passando per gli anni formativi in ​​Inghilterra, fino alla nascita della rockstar planetaria. La storia è raccontata con le stesse parole di Freddie.

Scritto da Tres Dean, illustrato da Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang e Amy Liu e con la copertina realizzata da David Mack, il prodotto editoriale è disponibile in edizione standard da 136 pagine (con copertina morbida a 16,99 o con copertina rigida a 24,99 euro). Sul sito di Z2 Comics è possibile acquistare l’edizione deluxe: a 83,33 euro. Oltre al fumetto, offre un esclusivo vinile colorato della raccolta “Never Boring” e stampe in edizione limitata di Sarah Jones, Kyla Smith e Sanya Anwar.

