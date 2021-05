Se Peter Gabriel apre il suo album di ricordi

Il 19 maggio 1986 usciva uno dei dischi più celebri e più amati di Peter Gabriel, "So". Si trattava del quinto album in studio da solista di Gabriel, che aveva lasciato i Genesis per dedicarsi alla sua carriera personale nella musica.

"So" raccoglieva canzoni splendide come "Sledgehammer", "In Your Eyes", "Don't Give Up" (in origine destinata a Dolly Parton, ma poi cantata con Kate Bush) ed è tra i più amati dai fan dell'artista, è stato certificato cinque volte disco di platino negli Stati Uniti e tre volte disco di platino in Gran Bretagna.

Adesso Gabriel ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune immagini dedicate al periodo in cui lavorò al disco. Si tratta di foto e di una clip dedicata al video di "Sledgehammer", che vinse ben nove MTV Video Music Awards.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Gabriel (@itspetergabriel)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Gabriel (@itspetergabriel)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Gabriel (@itspetergabriel)

"So"nacque nello studio creato da Gabriel nella sua casa di campagna nel nordest di Bath, nel Somerset. Il produttore del disco fu Daniel Lanois, con cui Gabriel aveva creato la colonna sonora del film "Birdy". Lanois aveva già prodotto "The Unforgettable Fire" degli U2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Gabriel (@itspetergabriel)

(foto Getty Images)