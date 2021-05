Jennifer Lopez e Ben Affleck: la prima foto insieme dopo il ritorno di fiamma

Jennifer Lopez e Ben Affleck nella stessa inquadratura, a Miami: sulle scale della dimora affittata dalla cantante, sotto il sole della Florida. Senza più nascondersi.

Certi amori ritornano. Quello dei Bennifer ci ha messo 17 anni a completare il suo lunghissimo giro. Due anime affini che, nel bel mezzo delle rispettive tempeste personali, si sono ritrovate. E riabbracciate.

Per lei, la fine della relazione con Alex Rodriguez è stata devastante. L’ha lasciata due giorni prima delle nozze: “Mi ha spezzato il cuore per la prima volta in vita mia, era come se il cuore mi fosse stato strappato dal petto”. J. Lo raccontava di aver trovato l’uomo perfetto per lei. Lui non era intimorito dalla sua fama e dalla sua forza, ma la capiva come mai le era successo. Un gigante. Ma dai piedi d’argilla, come poi le cronache rosa hanno scoperto.

La Jenny from the block che ha sconfitto la povertà e l’emarginazione, il razzismo e i pregiudizi, poteva farsi mettere ko? Chi meglio di un amico, inguaiato come lei da un’altra relazione finita male (quella con Ana De Armas)? Uno che, in questi anni, non ha mai smesso di farle i complimenti da lontano? Che l’ha difesa dalla cattiva stampa?

Non c’è niente di più positivo dell’amore. In fondo, ce lo ha spiegato perfettamente Pretty Woman: «Questa è Hollywood, la terra dei sogni. Alcuni si realizzano altri no, ma voi continuate a sognare».

