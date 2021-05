Lenny Kravitz e quel senso di gioia e libertà che ci regalano le sue foto

Non ci stancheremo mai di ringraziarlo, Lenny Kravitz. Per la sua musica, certo. ma anche per una serie di bellissime lezioni che ci sta regalando nel corso degli anni.

Prima di tutto, l'invito a esplorare la nostra creatività, a non porci limiti. Come fa lui, che si è dimostrato capace di passare dalla musica al design, alla fotografia, alla direzione artistica (per Dom Perignon). Ha anche fondato uno studio, Kravitz Design Inc.,che progetta carte da parati, arredi, orologi, fotocamere e arredo.

«Ho disegnato oggetti, orologi, arredi, carte da parati, macchine fotografiche, interni», ha raccontato Lenny al magazine Elle. «Con uno stile che si evolve continuamente: nel design, come nella musica, cerco di seguire un percorso evolutivo. Se guardi ai miei progetti, vedrai che la fattoria in Brasile è molto diversa da un appartamento a Parigi. Ma sotto c’è una sensibilità comune, che non so descrivere a parole, ma un interno per me deve essere caldo, invitante, sensuale, esteticamente piacevole. Mi piace essere eclettico e mescolare diverse influenze, così come faccio con la musica».

E Lenny non si ferma a questo: sa anche come apprezzare la natura e le piccole grandi gioie che la vita ci offre ogni giorno. Un tramonto infuocato; una corsa nella natura; le acque cristalline del mare. E anche i momenti di relax con amici e colleghi (nel suo caso, Jennifer Lopez...).

Attimi raccontati con una serie di splendidi scatti. Che vi facciamo vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

(Foto Gatty Images)