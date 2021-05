Aretha Franklin: guardare le bellissime foto e il trailer del film sulla sua vita è pura emozione

Occhi puntati su Jennifer Hudson, chiamata a confermare quanto di straordinario ha già fatto vedere in "Dreamgirls", il film con cui vinse l'Oscar come Miglior attrice non protagonista. Perché adesso interpreta Aretha Franklin nel biopic "Respect".

Sembra che sia stata la stessa Regina del Soul a decretare che a calarsi nei suoi panni dovesse essere proprio la finalista della terza edizione del talent American Idol.

La Franklin, scomparsa il 16 agosto del 2018, è considerata un'icona non solo della musica, ma anche dei diritti civili. Il film infatti vuole raccontare le vicissitudini di una donna e cantante che ebbe una vita musicale intensissima, una vita sentimentale e personale non facile, ma che soprattutto era benedetta da un talento straordinario. Senza contare che la Hudson è reduce dalla partecipazione allo sfortunato musical "Cats". Ma già dalle prime immagini e dal teaser di "Respect", con un breve accenno alla canzone che dà il titolo al film, sembra che la scommessa sia stata vinta.

Anche per la regia del film è stata fatta una scelta non banale. Infatti è stata chiamata Liesl Tommy. La regista sudafricana è più conosciuta per la sua attività in teatro, dove si ricorda la sua messa in scena del dramma "Eclipse".

Siamo di nuovo alle prese con un'altra opera biografica, che arriva dopo i successi di "Bohemian Rhapsody" su Freddie Mercury e di "Rocketman" su Elton John. E se la vita di Aretha Franklin è sicuramente degna di un film, partendo dai suoi esordi canori nel coro della chiesa Battista di Detroit, basta guardare il cast per capire che comunque si sono fatte le cose per bene. Nel ruolo del padre di Aretha, C.L. Franklin, straordinario personaggio, conosciuto come The Million Dollar Voice; Forest Whitaker, Oscar per "L'ultimo re di Scozia", ma protagonista anche in "Bird" (biopic di Clint Eastwood Su Charlie Parker). Nei panni della cantante jazz Dinah Washington è stata scelta Mary J. Blige, poi abbiamo Tituss Burgess e Tate Donovan.