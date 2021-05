Sinead O'Connor accusa Prince di averla maltrattata

Sinead O’Connor ha rivelato dei dettagli che gettano una fosca luce su Prince. L'artista irlandese, che aveva interpretato la hit di Prince "Nothing Compares 2 You", ha raccontato nel corso di un'intervista al New York Times come ebbe un duro confronto con il musicista di Minneapolis mentre era ospite nella sua villa di Hollywood.

Era il 1991, ricorda Sinead, e Prince la rimproverò per il linguaggio che usava nel corso delle interviste. Prince ordinò poi al maggiordomo di servirle una zuppa, anche se Sinead l'aveva rifiutata più volte. Aveva anche suggerito di fare una battaglia con i cuscini, ma solo per colpirla con un oggetto duro che aveva fatto scivolare all'interno della federa.

Sinead ha anche raccontato che, spaventata, fuggì dalla villa in piena notte, ma Prince la inseguì in auto, ne balzò fuori e la rincorse lungo l'autostrada. La cantante conclude così i suoi ricordi: «devi essere pazzo per essere artista, ma c'è differenza tra essere pazzo e essere violento contro le donne».

Sinead aveva raccontato la storia di questa visita a Prince anche al magazine britannico Mirror nel 2007: «Mi invitò nella sua casa a Los Angeles e cominciò a rimproverarmi per le mie parole nelle interviste. Quando gli dissi di andare a quel paese si immalinconì e divenne minaccioso, in senso fisico. Ho finito per dover scappare». Lo stesso racconto Sinead lo fece nel 2019, durante Good Morning Britain.

L'anno prima la ex moglie di Prince Mayte Garcia aveva dichiarato al sito TMZ che Prince non era mai stato violento e che lei stessa non aveva mai visto atteggiamenti violenti dell'artista nei confronti di nessuno.

