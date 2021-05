Paul McCartney rivela il suo segreto per vederci bene senza occhiali

Paul McCartney, che il 18 giugno di quest'anno compirà 79 anni, ci vede benissimo. E non ha affatto bisogno degli occhiali, come molti suoi coetanei, per leggere il giornale.

Lo ha rivelato scherzando il musicista stesso, che ha voluto condividere il suo segreto con i fan grazie al podcast TableManners.

«Grazie all’Eye Yoga ora leggo il giornale senza occhiali», ha infatti dichiarato, raccontando inoltre di aver imparato la tecnica durante un viaggio in India alla fine degli Anni Duemila. Fu uno yogi a insegnargli come fare e adesso sir Paul ha voluto condividere la pratica con tutti gli ascoltatori: «Tenete ferma la testa, poi guardate in alto al massimo, uno, due, tre, tornate al centro, poi guardate in basso, uno, due, tre, poi di nuovo al centro. Fatelo tre volte, poi andate a sinistra e a destra. Prima creando una croce, poi su e giù e di lato creando diagonali».

Funzionerà? Non resta che provarci...

(foto Getty Images)